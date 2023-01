Beyoncé de retour sur scène : cet énorme cachet qu'elle a reçu, images de son show spectaculaire à Dubaï

Un concert événement pour les invités VIP ayant eu la chance d'avoir leur ticket d'invitation puisque cela faisait quatre ans que la star n'était pas apparue sur scène. En 2018, la femme de Jay-Z avait donné un concert exclusif lors du mariage de la fille de Mukesh Ambani, l'un des hommes les plus riches d'Inde. Deux ans plus tôt, Beyoncé avait également prévu de donner un concert privé à Abidjan pour une marque. Malheureusement, les organisateurs avaient finalement annulé le show en raison du très gros cachet demandé par la star (estimé à 4 millions de dollars).

De nombreux invités

Dans le public du concert organisé à Dubaï, de nombreuses personnalités et influenceurs français étaient présents comme Nabilla, Didi Stone, Iris Mittenaere - venue avec sa belle soeur Kenza et son chéri Diego El Glaoui - mais aussi Valentin Lucas ou Renan Pacheco. Lors de cette soirée inoubliable, les artistesRobbie Williams et la Swedish House Mafia étaient également de la partie mais aussi Kendall Jenner.

Sur Instagram, Nabilla dévoilé des images exclusives du show dans sa story. "Queen B" écrit-elle en légende, impressionnée et subjuguée par le talent et la beauté de la star tout comme Kenza Smg qui a partagé l'extraordinaire final de Beyoncé avec des feux d'artifices. "What a way to finish !" commente l'influenceuse, époustouflée par l'ancienne membre des Destiny's Child.