Nabilla et Iris Mittenaere en bombes à Dubaï avec Kendall Jenner, bientôt rejointes par... Beyoncé !

Le lendemain, Nabilla a pu découvrir d'autres surprises réservées aux chanceux conviés à l'inauguration. "Nous avons un distributeur de Moët et Chandon, de champagne, Incroyable !", confie-t-elle, tout en filmant la machine proposant des mini bouteilles de champagne. Bien sûr, Nabilla a souhaité tester le distributeur et déguster la boisson. "Thank you !" dit-elle à un serveur venu spécialement lui donner sa bouteille, "Génial ohlala !".

De son côté, Iris Mittenaere profite de la piscine avec sa belle-soeur Kenza et son chéri Diego El Glaoui. "Je ne risque pas de brûler, distribution de crèmes solaires", indique-t-elle en story, dévoilant les produits très chics distribués par l'établissement. "This hotel is crazy, PS : oui OMG on va voir Beyoncé je suis on fire" confie-t-elle également, dévoilant ainsi le concert de Beyoncé qui aura lieu ce même jour, le 21 janvier, à l'hôtel.

Qui sait, Nabilla et Iris Mittenaere auront peut-être la chance de prendre un selfie avec la star ?