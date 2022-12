"C'est lui le coupable" : Nabilla emmenée 72h dans un endroit secret, Thomas a sorti le grand jeu !

Nabilla Benattia finit bien l'année. Il y a d'abord eu Noël durant lequel elle a réussi à réunir toute sa famille, les parents de Thomas Vergara, son époux, mais aussi ses propres parents, Marie-Luce et son papa Khoutir. Si ce dernier et la maman de Milann et Leyann (2 ans et 6 mois) ont longtemps été en froid, leur relation est désormais au beau fixe, comme en témoignent les photos partagées par Nabilla de ce miracle de Noël. Et même les polémiques sur ses décorations de Noël n'ont pas réussi à gâcher la fête. Heureuse d'avoir pu réaliser ce rêve fou, Nabilla a aussi eu le droit à une surprise de taille de la part de Thomas.

"Départ surprise 72 heures je sais pas où", écrit Nabilla dans une story montrant Thomas devant elle, à l'aéroport de Paris comme révélé. "C'est lui le coupable", précise la star de télé-réalité en désignant son mari. Un avion de Dubaï à Paris, puis un deuxième et enfin un troisième. Et c'est à Saint-Barth que Nabilla et son amoureux ont finalement atterri. En story, elle a publié une vidéo d'elle dans une sublime tenue, apprêtée pour une soirée en tête à tête. "Merci mon coeur pour cette belle surprise, je vous montre the place demain", promet-elle à ses abonnés sur Instagram.

Villa de rêve et star internationale

C'était sans compter sur Thomas Vergara qui a craqué avant elle et dévoilé quelques images de leur séjour paradisiaque sur l'île des Caraïbes. Après avoir montré la superbe piscine de leur villa, il s'est rendu avec sa belle à Bagatelle un restaurant prisé. Puis, ils ont visiblement assisté à une soirée sur un bateau, où l'ancien candidat de Secret Story a pu faire un selfie avec le rappeur Lil Baby. "Tellement heureuse", a fait savoir Nabilla à propos de cette magnifique surprise de son amoureux. Le couple a décidé de s'offrir une parenthèse enchantée rien qu'à deux après avoir vécu un rêve en famille. "Aujourd'hui, Thomas et moi avons réalisé notre rêve, notre plus beau cadeau de Noël. Ce n'était pas gagné. Nous avons réussi à réunir nos parents respectifs. Notre bonheur est immense #joyeuxnoël", avait partagé l'ex-icône des Anges de la télé-réalité à ce propos, avec une photo sur laquelle elle pose avec Milann, Leyann et son papa.