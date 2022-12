Nabilla en mode provoc' : après le scandale, nouvelle visite de sa maison... et ses folles décorations de Noël !

2022 est placée sous le signe de la sobriété énergétique, surtout depuis quelques semaines. En France et ailleurs, une règle d'or est demandée : celle de faire attention à sa consommation d'énergie dans le but d'éviter les grosses coupures d'électricité. Tout le monde s'y tient, du moins à peu près. Nabilla n'a pas vraiment l'air concernée par ces vives recommandations. Installée à Dubaï avec son mari Thomas Vergara et leurs deux enfants, Milann, 3 ans et Leyann, 6 mois, la maman de 30 ans a offert une petite visite de leur immense villa décorée pour Noël en story Instagram (voir notre diaporama). Évidemment, peu d'éclairage à la bougie mais d'innombrables guirlandes lumineuses, en plus de toutes les loupiotes accrochées sur son sapin.

En ces temps compliqués, difficile de ne pas souligner le manque de tact et de discrétion de la jeune femme. Et c'est à se demander si Nabilla ne le fait pas exprès. Il y a quelques semaines à peine, la femme de Thomas Vergara avait déjà fait la même chose, s'attirant les foudres de nombreux internautes dans les commentaires de son post Instagram.

Tendre le bâton pour se faire battre

Sur les images, Nabilla déambule dans une tenue de fête dans son jardin et les grandes pièces de sa maison, apparemment confondue avec le château de Versailles. Elle se tentait d'ailleurs à demander l'avis de sa communauté concernant sa décoration. Une perche que tous ont évidemment saisie pour lui en mettre plein la figure : "Et les économies d'énergie là-dedans ?", "La sobriété énergétique ? Comme d'habitude, les modestes et ceux qui vivent dans la pauvreté doivent subir et vous, les riches, vous faites comme si de rien n'était. Quelle mentalité", "T'allumes la TV et on te parle de coupure d'électricité pendant 2 heures à partir de janvier et puis il y a eux...", "Ah c'est pour ça qu'on doit mettre le chauffage à 19 degrés en France en fait", "Et la planète vous remercie." Si le Père-Noël ne passe pas chez les Benattia-Vergara, il ne faudra pas s'étonner...