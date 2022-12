Nabilla réalise un grand rêve et "ce n'était pas gagné", grande émotion

Noël était synonyme de famille pour Nabilla Benattia. Et cette année, l'ancienne candidate de télé-réalité était encore plus aux anges, car l'un de ses voeux les plus chers s'est réalisé. Un bonheur qu'elle a partagé sur Instagram, le 24 décembre 2022.

Nombreuses sont les personnalités à avoir partagé leur réveillon de Noël sur les réseaux sociaux. L'épouse de Thomas Vergara n'a pas fait exception (même si ses décorations ont fait polémique). Ainsi, les internautes ont pu découvrir que les parents du beau brun de 36 ans sont venus à Dubaï afin de célébrer les fêtes de fin d'année avec leur fils et sa famille. Mais ce n'est pas tout. Nabilla Benattia a de son côté pu compter sur la présence de sa maman Marie-Luce... ainsi que sur celle de son papa Khoutir. Si ce dernier et la maman de Milann et Leyann (2 ans et 6 mois) ont longtemps été en froid, leur relation est désormais au beau fixe. Ainsi, après avoir assisté à son mariage, son papa l'a de nouveau retrouvée pour Noël.

Nabilla Benattia n'a pas tardé à partager sa joie sur Instagram en dévoilant une photo de ses fils, ses parents, son mari et ses beaux-parents devant leur grand sapin de Noël. L'occasion de constater qu'ils étaient tous de noir vêtus. La belle brune de 30 ans par exemple a misé sur une longue robe en velours transparente au niveau du côté de l'une de ses jambes et au-dessus de sa poitrine. "Aujourd'hui, Thomas et moi avons réalisé notre rêve, notre plus beau cadeau de Noël. Ce n'était pas gagné. Nous avons réussi à réunir nos parents respectifs. Notre bonheur est immense #joyeuxnoël", peut-on lire en légende de la publication.