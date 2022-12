Nabilla n'en revient pas ! A 3 ans, son fils Milann l'oblige à acheter un cadeau pour sa "petite-amie"

Maman de Milann (3 ans) et de Leyann (5 mois), fruits de son amour avec son époux Thomas Vergara, Nabilla ne pensait pas qu'elle allait devoir s'accommoder d'une belle-fille si rapidement. En pleine balade avec son aîné dans un grand centre commercial à Dubaï, l'ancienne candidate de télé-réalité a dévoilé la demande très osée de son fils, qui lui a carrément demandé d'acheter un cadeau de Noël à sa petite-amie prénommée Talia. Effarée (et sûrement un peu désemparée de ne plus être la seule dans le coeur de son fils), elle a expliqué sur Snapchat : "Donc je suis au Mall et mon fils ici présent vient de me dire "Mummy buy this for Talia my girlfriend". Abasourdie, elle prend ensuite le temps de s'agenouiller pour se mettre à la hauteur de Milann.

"Donc en fait tu es en train de demander à maman d'acheter un cadeau pour ta chérie. Qu'est ce que je dois faire en fait ? Milann it's for who ? Talia ?", lui demande-t-elle. "For Thalia", lui répond, très sûr de lui, le craquant petit garçon qui semble déjà très attentionné pour celle qui fait battre son coeur. Tentant de rester calme, Nabilla poursuit : "Okay and you want me to buy this ?" "Buy this for Talia Girlfriend !", dit ensuite Milann, qui donne ensuite un bisou (très intéressé) à sa maman.

Buy this for Talia Girlfriend !

Quelques heures plus tard, Nabilla a partagé la suite de ses aventures avec Milann sur Snapchat. On découvre le garçonnet en train de réaliser un énorme dessin pour, on le devine très vite... Talia. "Voilà donc j'ai cédé il a eu le cadeau pour sa chérie là il lui écrit la carte...", raconte l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité, "Ah il a presque réussi à faire le M bravo !".

Epuisée par cette journée éprouvante tant physiquement que psychologiquement, elle indique : "Ce que vous ne savez pas sur ma journée... Avec un petit garçon de 3 ans sans poussette. C'était un pari très très risqué. Il s'est caché dans les vitrines, il a enlevé ses chaussures, il voulait faire pipi, pourtant je lui avais proposé au début il a dit non et 10 minutes il voulait". Malgré tout, Nabilla assure avoir passé une "très très bon moment" avec son adorable Milann.