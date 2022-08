Nabilla sans filtre : elle dévoile tous ses "bourrelets" post-grossesse

Finis les complexes pour Nabilla ! Maman de Leyann (2 mois) et de Milann (2 ans et demi), la femme de Thomas Vergara semble désormais assumer parfaitement son corps et ses kilos de post-grossesse. La preuve, la star de Nabilla sans filtre a dévoilé une photographie de son corps et plus particulièrement de ses "bourrelets" sur Snapchat le 14 août 2022. "J'aime mes bourrelets", a-t-elle même fièrement écrit en légende de sa publication.

Une situation qui a bien changé puisqu'il y a quelques semaines, son époux révélait qu'elle n'osait plus se rendre en maillot de bain à la piscine et qu'elle ne parvenait pas à accepter son corps depuis l'accouchement de son deuxième fils. "Elle ne veut plus se mettre en maillot de bain, c'est incroyable. Truc de fou. Elle a pris un caleçon de garçon. Elle croit qu'elle ne va pas retrouver son corps d'avant", confiait ainsi Thomas en story sur Snapchat, un peu troublé par les nouveaux "bikinis" improvisés de sa femme. "J'espère que tu m'aimes quand même", s'inquiétait la candidate de télé-réalité, un peu anxieuse que son apparence ne plaise plus à son époux.

Je suis un peu plus lourde

Mi-juin, soit une dizaine de jours après son accouchement, Nabilla avait également évoqué ses complexes concernant sa nouvelle silhouette post-partum. "Ça ne se voit pas mais moi je le sens, après ça ne me dérange pas physiquement, je le sens juste parce que je suis un peu plus lourde, j'ai un peu mal aux articulations et surtout j'ai les pieds et les jambes gonflées. Pareil pour le ventre, mais j'ai une gaine donc ça aplatit, la peau n'est pas recollée, ce n'est pas la folie mais ça prendra le temps qu'il faut, ce n'est pas ma priorité pour l'instant", avait-elle indiqué, ajoutant avoir déjà perdu 10 kilos.

Pour rappel, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité avait révélé avoir pris près de 20 kilos pour la grossesse de Leyann. Pour son ainé, la petite-fille de Livia Ceccaldi avait pris quasiment le même nombre de kilos. "La dernière fois que je me suis pesée j'étais à 71,8 kilos." confiait la jeune maman à la maternité quelques jours après la naissance de son fils. Elle expliquait également peser "55 kilos de base".