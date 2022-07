Nabilla, jeune maman complexée par son corps : Thomas Vergara choqué, elle assume !

Deux ans après la naissance de leur fils aîné Milann, Nabilla et Thomas Vergara ont accueilli leur deuxième bébé. En effet, le 5 juin dernier, la jolie brune de 30 ans a donné naissance à un petit garçon prénommé Leyann. Un mois plus tard, le couple nage dans le bonheur. Toutefois, de son côté, la jeune maman n'est pas encore complètement remise de son accouchement.

Elle a porté la vie durant 9 mois. Forcément, son corps s'en rappelle encore un mois plus tard. Nabilla n'a pas encore retrouvé sa silhouette d'avant bébé. Alors, pour le moment, pas question de s'afficher en bikini mettant en avant sa plastique. "Je suis partie à la piscine en caleçon, confie-t-elle mardi 5 juillet 2022 en story sur Instagram. Je suis au bord de la piscine en brassière de sport et en caleçon de Thomas. J'ai vraiment chuté les gars, je suis une vraie daronne. En fait je me sens confortable dans les caleçons parce que je peux un peu les remonter. Les bikinis, ce n'est pas le moment, je ne suis pas prête pour ça. (...) J'ai été cool, je n'ai pas mis ma gaine."

Depuis ses débuts à la télévision, Nabilla a toujours pris grand soin de son apparence. La belle est même passée de jeune bimbo aux courbes voluptueuses et au look osé à une business woman élégante à la silhouette sculptée. Ce changement physique, elle a bien du mal à l'accepter. "Elle ne veut plus se mettre en maillot de bain, c'est incroyable. Truc de fou. Elle a pris un caleçon de garçon. Elle croit qu'elle ne va pas retrouver son corps d'avant", déclare de son côté son époux Thomas Vergara en story sur Snapchat. Un complexe qui ne vaut rien finalement pour Nabilla, tant qu'elle a l'amour de sa moitié. "J'espère que tu m'aimes quand même", lance la jeune maman au charmant brun.

Mi-juin, soit une dizaine de jours après son accouchement, la jeune femme avait déjà évoqué sa nouvelle silhouette post-partum. "Ça ne se voit pas mais moi je le sens, après ça ne me dérange pas physiquement, je le sens juste parce que je suis un peu plus lourde, j'ai un peu mal aux articulations et surtout j'ai les pieds et les jambes gonflées. Pareil pour le ventre, mais j'ai une gaine donc ça aplatit, la peau n'est pas recollée, ce n'est pas la folie mais ça prendra le temps qu'il faut, ce n'est pas ma priorité pour l'instant", avait-elle confié, précisant avoir déjà perdu 10 kilos.