Camélia Benattia maman pour la 2e fois : 1eres photos, le doux prénom de bébé révélé !

Ce nouveau bonheur pour Tarek et Camélia survient un an et demi seulement après la naissance de leur aîné Liaam (né en novembre 2020). Le couple avait partagé en toute transparence l'évolution de la grossesse de la jeune maman avec leurs abonnés. Et c'est le 2 mai que ces derniers ont pu découvrir qu'une petite fille agrandirait leur foyer. "Après avoir attendu un long moment Tarek à enfin pu connaître le sexe de notre enfant aujourd'hui le jour de l'Aïd. Notre coeur est comblé, notre famille est complète ! Notre fille tu vas arriver pour notre plus grand bonheur. Liaam, papa et maman t'attendons avec impatience pour venir remplir notre coeur de bonheur", s'enthousiasmaient-ils.

Difficile de savoir si le couple a obtenu le soutien de Nabilla et Thomas Vergara. Et pour cause, aux dernières nouvelles, les deux parties seraient toujours brouillées. Leurs différends avaient même poussé Tarek et son épouse à boycotter le mariage de Nabilla et Thomas Vergara, célébré en juillet 2021. Auprès de Jeremstar, Tarek s'était exprimé sur le sujet, sans toutefois rentrer dans les détails. "Si on ne se parle pas, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est entre nous, même des gens de notre famille ne savent pas ce qu'il se passe. C'est malheureux...", déclarait-il.

Nul doute que Tarek et Camélia sont malgré tout sur leur petit nuage depuis l'arrivée de bébé. Félicitation aux jeunes parents !