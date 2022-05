Nabilla brouillée avec son frère : Tarek "blessé" brise le silence sur de gros "différends"

Que se passe-t-il entre Nabilla et son petit frère Tarek ? Depuis près d'un an maintenant les Benattia ne s'adressent plus la parole pour des raisons méconnues du grand public. Plusieurs rumeurs ont néanmoins circulé, les disant brouillés à cause d'une soirée familiale qui a mal tourné ou encore en raison d'une histoire d'argent. En effet, il a été avancé que le mari de Camélia devait la somme vertigineuse de 40 000 euros à sa soeur. Ni l'un ni l'autre ne se sont en revanche exprimés, jusqu'à maintenant.

Pour la première fois, Tarek a accepté d'aborder le sujet auprès de Jeremstar, pour son émission Baby Story sur YouTube. S'il a reconnu qu'il y avait bien eu une dispute, il dément une quelconque affaire d'argent. "Des histoires de famille, il y en a partout. Après, les 40 000 euros que je lui devrais, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne dois absolument rien à personne. Il y a eu des différends...", a-t-il confié.

Des différends qui ont poussé Tarek et son épouse à boycotter le mariage de Nabilla et Thomas Vergara célébré en grande pompe en juillet 2021. "En fait, l'histoire c'est que Tarek et sa soeur ont eu une discorde. C'est entre frère et soeur. J'ai essayé par tous les moyens d'arranger les choses parce que j'étais sa demoiselle d'honneur (à Nabilla, ndlr). On a essayé de faire en sorte que ça se passe bien. On devait se rendre à son mariage et on n'y est pas allé. J'ai envoyé un message à leur mère et à Nabilla pour qu'ils se parlent tous et qu'ils arrêtent de faire l'autruche parce que je n'aurais pas aimé rater le mariage de ma soeur moi", a expliqué Camélia sans rentrer dans les détails de cette mystérieuse dispute.

Si on ne se parle pas, c'est qu'il y a une bonne raison

Une chose est sûre, ni l'un ni l'autre ne semble être prêt à faire le premier pas. "Je suis très tête dur et elle est très tête dur. Ça me blesse mais, qu'est-ce que tu veux, dans la vie parfois il se passe des choses où malheureusement tu n'as pas forcément le contrôle. Ça reste ma soeur mais j'ai certaines convictions, elle en a certaines et parfois c'est bien, quand il y a des malentendus de prendre de la distance. Sinon on fait quoi, on continue à se parler en se manquant de respect ? Si on ne se parle pas, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est entre nous, même des gens de notre famille ne savent pas ce qu'il se passe. C'est malheureux...", regrette le jeune homme.

Tarek et Camélia sont surtout chagrinés à l'idée que leur fils Liaam ne connaisse pas encore son cousin Milann, l'aîné de Nabilla avec qui il n'a qu'un an de différence. "On est quand même dans une ville très éloignés de nos proches, on peut se sentir 'seul', donc d'avoir un point de repère à Dubaï, deux cousins, c'est rarissime. On a la famille à côté donc c'est dommage. Quand je vois mon fils grandir je me dis 'merde', j'aurais bien aimé qu'il soit avec son cousin", s'est désolée Camélia. Les deux femmes sont qui plus est toutes les deux enceintes de leur deuxième enfant. De bonnes nouvelles qui ne semblent pas avoir apaisé les tensions. Tarek a néanmoins bon espoir que tout finira par "s'arranger" dans le futur. C'est tout ce qu'on leur souhaite !