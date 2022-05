Nabilla - Son petit frère Tarek bientôt papa pour la 2e fois : "Comme un fou", il révèle le sexe de son bébé

La famille Benattia s'agrandira doublement prochainement. En effet, outre Nabilla et Thomas Vergara qui attendent patiemment leur deuxième enfant, ce sont aussi Tarek et sa femme Camélia qui se préparent à accueillir un bébé. Là encore, il s'agira du second pour le petit frère de la superstar, un an seulement après la naissance de son fils aîné Liaam. Et contrairement à Nabilla, le jeune homme n'a pas voulu attendre le jour de l'accouchement pour connaître le sexe. Quelques heures après l'avoir lui-même appris, lui et sa compagne ont décidé de partager l'heureuse nouvelle sur Instagram, ce lundi 2 mai 2022.

À travers une vidéo, les internautes ont donc pu découvrir la tendre réaction de Tarek lorsqu'il a su qu'il aurait bientôt une petite fille ! "IT'S A... GIRL !!! Après avoir attendu un long moment Tarek à enfin pu connaître le sexe de notre enfant aujourd'hui le jour de l'Aïd. Notre coeur est comblé, notre famille est complète ! Notre fille tu va arriver pour notre plus grand bonheur. Liaam, papa et maman t'attendons avec impatience pour venir remplir notre coeur de bonheur", a-t-elle légendé. "Je voulais vraiment l'annoncer le jour de l'Aïd à Tarek. Il est comme un fou ! C'est un cadeau, je suis trop contente, tellement, tellement heureuse", s'est par ailleurs réjouit Camélia en story Instagram.