Les Anges 7 bientôt à l'antenne : pourquoi Jessica Thivenin pourrait voir rouge

L'expression "c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes" est clairement devenue la devise de NRJ12. Avec le confinement, la chaîne a décidé de miser sur ses anciens programmes. En effet, depuis le 23 mars dernier, les téléspectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir les aventures de Nabilla, Amélie Neten, Thomas Vergara ou encore Aurélie Dotremont à Miami dans la cinquième saison des Anges de la télé-réalité.

Un retour aux sources qui a fait l'unanimité, enregistrant des scores d'audiences plus que correctes. Satisfaites, les équipes d'NRJ12 ont choisi de ne pas s'arrêter là et envisagent désormais de diffuser la saison 7 du célèbre programme. "Face au succès de la diffusion des Anges 5, NRJ12 a souhaité partager avec les téléspectateurs d'autres saisons cultes qui ont fait le succès de l'émission. NRJ12 diffusera donc dès le 25 mai à 17h50 les Anges 7 avec 3 épisodes frais par jour", a indiqué la chaîne. Cette année-là, ce sont des candidats devenus emblématiques qui tentaient de réaliser leurs rêves en Amérique latine, à savoir Anaïs Camizuli, Nathalie, Vivian, Barbara Lune, Raphaël Pépin, Vincent Queijo, mais aussi et surtout Shanna Kress et Thibault Garcia, en couple à cette époque.

La nouvelle risque pas de ne pas emballer Jessica Thivenin, qui est mariée à Thibault et a un enfant avec lui, le petit Maylone. Pour l'heure, aucun d'eux n'a réagi à cette annonce, mais nul doute que l'affaire fera jaser sur les réseaux sociaux. Récemment, alors que W9 met à disposition toutes les saisons des Marseillais sur 6play,la belle blonde faisait déjà l'objet de rumeurs la disant capricieuse. Toutes à l'exception de deux saisons en particulier, Les Marseillais à Miami et Les Marseillais à Cancun ! Deux saisons lors desquelles Thibault et Shanna apparaissent amoureux à l'écran. Nombreux sont ceux qui ont donc pensé que Jessica Thivenin avait tout fait pour empêcher leur diffusion...