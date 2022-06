Nabilla maman pour la 2e fois : Diego, le chéri d'Iris Mittenaere, lui adresse un commentaire "bizarre"

Dimanche 5 juin 2022, Nabilla a annoncé la naissance de son deuxième enfant. Deux ans et demi après être devenue maman pour la première fois de son fils Milann, la belle brune de 30 ans lui a offert un petit frère. C'est en effet encore une fois d'un petit garçon qu'elle a accouché, prénommé Leyann.

Le jour même de son arrivée, Nabilla a posté une photo de bébé, endormi dans ses bras et couvert de baisers par le papa Thomas Vergara. "Enfin parmi nous. Leyann 05/06/22", s'est-elle contentée d'écrire en légende de sa publication. Les félicitations ne se sont pas faites attendre en commentaires, notamment de la part de ses amis people comme Kamila, Maeva Ghennam, Rachel Legrain-Trapani, Alessandra Sublet... Iris Mittenaere et son chéri Diego El Glaoui ont eux aussi glissé un petit commentaire. "Félicitations ma chérie, hâte de rencontrer Leyann", lui a adressé l'ex-Miss France. Diego El Glaoui a de son côté partagé un petit mot plus étrange. "T'es une usine !!!!! Bravo les parents", peut-on lire.

Les internautes n'ont pas tout à fait compris ce que l'influenceur avait en tête au moment d'écrire son commentaire et l'ont interpellé. "Une usine ?", "Deux enfants c'est considéré comme être une usine ? Que diriez-vous à ceux qui en ont 6 ?", "C'est complètement sexiste ça comme commentaire de dire à une nana qui a eu un enfant qu'elle est une 'usine'. Je ne sais pas si ta mère aurait apprécié", "Bizarre comme commentaire 'une usine', peut-être un problème de correcteur de votre téléphone enfin j'ose espérer...", ont-ils réagi.