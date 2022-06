Nabilla maman : une photo en salle de naissance fuite, une infirmière mise au cause !

Dimanche 5 juin 2022 était un grand jour pour Nabilla. L'ancienne candidate de télé-réalité désormais business woman et influenceuse a donné naissance à son deuxième enfant. Sur Instagram, la jolie brune a pris la pose au côté de son amoureux Thomas Vergara. Dans ses bras, elle porte son adorable petit bébé, un petit garçon prénommé Leyann. Une belle surprise pour le couple qui avait préféré ne pas connaître le sexe à l'avance. Seulement, alors qu'elle savoure son bonheur, Nabilla est confrontée à la fuite d'une photo prise en salle de naissance...

Sur le cliché, révélé par le blogueur Fake Influenceurs sur Instagram et Snapchat, Thomas Vergara apparaît charlotte sur la tête et en tenue d'hôpital. Il se penche tendrement vers son bébé qui a tout juste pointé le bout de son nez. Le chirurgien qui s'est chargé de faire accoucher la jeune femme de 30 ans tient la main du tout petit Leyann. Si le blogueur cache le visage du nouveau-né avec un émoji, sa bouille était bel et bien visible sur le cliché originel. "Le bébé de Nabilla et Thomas Vergara est trop chou. C'est le portrait craché de Thomas", ajoute ce spécialiste de la télé-réalité.

Mais d'où vient cette photo visiblement prise en cachette, dans le dos des jeunes parents ? "Un peu plus tôt dans la journée, une abonnée m'a envoyé ceci. Elle avait reçu une photo de Thomas avec son bébé d'un numéro totalement inconnu au bataillon qui a envoyé ça à des numéros au hasard", explique le blogueur. Ce tendre premier moment entre Leyann et son papa aurait donc été immortalisé par une personne présente en salle d'accouchement. Sur les réseaux sociaux, certains supposent qu'il s'agit d'une infirmière...

Pour l'heure ni Nabilla ni Thomas Vergara ne se sont exprimés sur le sujet. Il faut dire que le couple vit un instant de bonheur intense. Ils forment désormais une adorable petite famille. Rappelons qu'ils étaient déjà parents d'un petit garçon prénommé Milann et né en octobre 2019. Il devient alors grand frère pour la première fois.

Toutes nos félicitations aux heureux parents pour l'arrivée de leur deuxième garçon !