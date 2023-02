Rihanna, enceinte de son deuxième enfant : l'annonce complètement inattendue à son père Ronald

Chaque année, le Super Bowl réunit des millions de téléspectateurs, ravis d'assister à la rencontre sportive mais également de découvrir la performance du ou des artiste(s) sollicités pour assurer le spectacle lors de la mi-temps du match. Cette année, le show était d'autant plus attendu puisque ce n'est autre que Rihanna qui était annoncée au programme, après J.Lo et Shakira l'année précédente. De quoi mettre en transe ses innombrables fans, dans l'attente d'un retour sur scène depuis sept longues années.

Le come-back de Rihanna a été à la hauteur de toutes les espérances, si ce n'est plus. Rihanna, Robyn Fenty de son vrai nom, toute de rouge vêtue, a réussi son pari mais elle a surtout surpris tout le monde en dévoilant un baby bump qui n'avait rien à voir avec un excès de gourmandise. C'est ainsi que l'artiste de 35 ans a annoncé attendre son deuxième enfant, neuf mois après la naissance de son fils, né de son histoire d'amour avec le rappeur ASAP Rocky. Une surprise pour les téléspectateurs et le public présent, parmi lequel le futur grand-père, Ronald Fenty.

Au site TMZ , le père de Rihanna a en effet indiqué qu'il avait lui aussi appris la grossesse de sa fille en assistant au Super Bowl : "Je l'ai appris comme vous", a-t-il déclaré, affirmant qu'en constatant les formes de Rihanna, il a laissé échapper un "Oh mon Dieu, ma fille chérie a l'air enceinte". S'il n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer son petit-fils né le 13 mai 2022, quatrième garçon chez ses petits-enfants, il espère pouvoir faire la rencontre d'une petite fille cette fois-ci.

Entre Rihanna et son papa, des hauts et des bas

Si tout semble aller au mieux entre la star de la chanson et son papa, c'était pourtant loin d'être le cas il y a encore quelques mois. En effet, Rihanna avait même attaqué son père et sa société en justice, l'accusant d'exploiter son nom pour engranger des bénéfices via sa société Fenty Entertainment. D'après elle, son père et son associé Moses Joktan Perkins promettaient des concerts de Rihanna contre plusieurs millions de dollars sans que la chanteuse ne soit au courant. Entre le père et la fille, les choses se sont visiblement apaisées et ça vaut bien tout l'argent du monde.