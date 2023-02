Diaporama : Rihanna, enceinte de son deuxième enfant : l'annonce complètement inattendue à son père Ronald

7 / 18

Le futur grand-père n'espère d'ailleurs qu'une chose : que le petit-enfant à venir soit une fille ! Rihanna ( boucles d'oreille Messika : Mono boucle d'oreille illusionistes avec clip diamant, mono boucle Magnetic Love, une partie diamond equalizer et le clip diamond illusionistes) fait le show pendant la mi-temps du Super Bowl et annonce sa deuxième grossesse, le 12 février 2023. Six ans après son dernier concert, la chanteuse Barbadienne de 34 ans est apparue sur une plateforme au milieu du stade State Farm Stadium de Glendale (Arizona), toute vêtue de rouge, pour présenter quelques uns de ses 14 titres n°1 aux USA. Le 13 mai 2022, Rihanna ( boucles d'oreille Messika : Mono boucle d'oreille illusionistes avec clip diamant, mono boucle Magnetic Love, une partie diamond equalizer et le clip diamond illusionistes) donnait naissance à son premier enfant. Boucles d'oreille Messika. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage