Rihanna de sortie avec Asap Rocky : un couple soudé et looké, malgré les ennuis...

Rihanna et Asap Rocky, très complices, ont été photographiés en train de quitter un building de New York, mardi 23 août. L'interprète des tubes Diamonds et Umbrella portait une tenue originale, à savoir un haut de sport, un pantalon vert à carreaux assorti à son sac à main ainsi qu'une paire de chaussures noires de la marque Adidas et une paire de lunettes de soleil blanches. Son chéri, de son côté, portait un t-shirt blanc classique, accompagné d'une casquette, d'une chaîne autour de son cou et d'un pantalon bleu assorti à ses baskets. Ils sont déjà apparus côte à côte dans la Big Apple le 12 août dernier.

Pour rappel, la chanteuse originaire des Barbades est devenue maman le 13 mai dernier d'un petit garçon, fruits de son amour avec le rappeur. Les deux tourtereaux se fréquentent depuis plusieurs années désormais puisqu'en 2013, celui qui est célèbre pour ses albums Long. Live. ASAP ou encore Testing a assuré la première partie de la jolie brune pour sa tournée : le Diamonds World Tour. Mais c'est seulement l'année dernière qu'il a officialisé son couple avec la superstar en expliquant au magazine GQ qu'elle était "l'amour de sa vie" et "l'unique".

Des ennuis avec la justice

Un couple solide donc. Et cela tombe bien puisqu'ils doivent actuellement traverser une période difficile car l'ami de Kanye West est visé par une enquête judiciaire. Il fait l'objet de deux chefs d'accusation pour agression avec une arme semi-automatique, selon le bureau du procureur de la ville californienne. Il aurait pointé son arme vers un ancien ami lors d'une dispute en novembre dernier avant de lui tirer dessus à deux reprises, lui infligeant alors une "blessure légère" d'après la police. Il avait été arrêté en avril à l'aéroport de Los Angeles, à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade.

Il a réfuté ces accusations et "a été laissé libre moyennant une caution de 550 000 dollars et doit comparaître à nouveau devant un tribunal le 2 novembre", rapportait récemment l'AFP. Il avait déjà rencontré des problèmes avec la justice par le passé, notamment après avoir été inculpé pour son implication dans une rixe à Stockholm, en Suède, en août 2019. Mais il peut compter sur sa dulcinée pour l'aider à surmonter cette nouvelle épreuve.