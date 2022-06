Jennifer Lopez plus diva que jamais... et furieuse de devoir partager le Super Bowl avec Shakira !

Près de deux ans après sa performance à la mi-temps du Superbowl, Jennifer Lopez nous dévoile enfin les coulisses du show exceptionnel dans le nouveau documentaire qui lui est consacré. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la chanteuse n'a pas vraiment apprécié le déroulement des festivités.

Ce mercredi était dévoilé en avant-première Halftime, le documentaire sur la carrière de Jennifer Lopez. L'occasion pour les téléspectateurs de se replonger dans la prestation de la star à la mi-temps du Superbowl 2020. Un moment qui n'a pas laissé que des bons souvenirs à la compagne de Ben Affleck qu'on a découvert absolument furieuse dans les images d'archives. La raison ? J-Lo n'a pas supporté de devoir partager la vedette avec sa consoeur Shakira ! En effet, derrière le show dantesque du Hard Rock Stadium de Miami se cachait la colère noir de la chanteuse qui s'est sentie "insultée" qu'on ne lui accorde pas son propre show.

"Nous avons six putains de minutes. Nous avons 30 secondes d'une chanson, et si nous prenons une minute, c'est simple, ils ne nous restent plus que 5 minutes. Mais, il n'y a certaines chansons que nous devons chanter. Nous devons avoir nos propres moments de chants. Ça ne doit pas être une putain de reveue de danse. Nous devons chanter notre message" entend-on s'insurger la star devant son manager. "C'est la pire idée du monde de mettre deux stars à la mi-temps du Superbowl. C'était la pire idée du monde" a martelé l'interprète d'On the floor. Lors de la même séquence, Benny Medina, la manager de J-Lo, en a remis une couche en parlant d'une insulte. "C'est une insulte de dire qu'il faut deux latina pour faire le travail qui a toujours été fait par un seul artiste." Shakira appréciera...

Il est bon de rappeler que parmi les prestations les plus mémorables du traditionnel Superbowl, il y a eu plusieurs collaborations entre artistes. Notamment le fameux duo entre Janet Jackson et Justin Timberlake en 2004. Ou encore cette année avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent.