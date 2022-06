Jennifer Lopez renversante dans une robe transparente qui en dévoile beaucoup...

La belle brune ne pouvait espérer meilleure promotion pour le nouveau documentaire qui retrace la seconde partie de sa vie. Un film ambitieux qui retrace le tournant de la carrière de la star. "Halftime revient sur le coup d'envoie de la seconde moitié de la vie de Jennifer Lopez, à un moment où elle met à nu son évolution en tant que latina, mère et artiste, et qu'elle prend le contrôle et du pouvoir dans sa carrière et utilise sa voix pour une cause plus grande" révélait le festival en avril dernier. Le documentaire sera également l'occasion de revenir sur les coulisses de la performance dantesque qu'avait livrée la star à la mi-temps du superbowl en 2020. Un moment que les fans n'ont évidemment pas oublié et qu'ils prendront plaisir à revoir. Halftime disponible sur Netflix le 14 juin.