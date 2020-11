Jennifer Lopez entièrement nue : une plastique de rêve à 51 ans

À 51 ans, Jennifer Lopez fait 30 ans de moins. On croirait presque que la séance photo publiée le mardi 24 novembre 2020 sur les réseaux sociaux date de l'époque de Jenny from the block. Ne vous méprenez pas, cette vidéo où elle tourne complètement nue est bien récente et illustre à merveilles le nouveau single de l'artiste, In the morning. Une séquence préalablement publiée sur TikTok, où elle est suivie par 11,8 millions d'utilisateurs.