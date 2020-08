Jennifer Lopez : Décoiffée au réveil et sans maquillage, elle reste sublime !

Toujours prête à s'afficher sans make up, Jennifer Lopez (51 ans) a publié une nouvelle photographie d'elle au naturel le 2 août 2020 sur Instagram. Habillée d'un peignoir blanc, l'interprète des titres Jenny From The Block, Same Girl et If You Had My Love apparaît sans aucun artifice, légèrement décoiffée et sans filtre. En légende, elle écrit : "Bonjour à tous", avec le hashtag #têtedumatin. Une très belle initiative saluée par de nombreux fans de la star, qui l'ont rapidement remerciée de publier de "vraies" images sans retouches sur les réseaux sociaux. En effet, contrairement à de nombreuses artistes ou influenceuses, Jennifer Lopez assume fièrement son visage sans maquillage et publie régulièrement des clichés d'elle au naturel.

Merci d'afficher ta beauté naturelle

"Tu es mille fois plus belle sans maquillage", commente d'ailleurs un fan ; "Merci d'afficher ta beauté naturelle", ajoute un internaute. Plusieurs grands noms de la mode et de la beauté comme Tom Bachik ou Mario Testino ont également commenté la publication de JLo, qualifiant simplement la chanteuse de "sublime". Déjà liké par plus de 2 millions de followers, ce nouveau cliché de la fiancé d'Alex Rodriguez prouve une fois encore que le temps n'a aucune emprise sur la beauté emblématique de la bomba latina.

Maman de Max et Emme (nés en février 2008, fruits de son amour avec son ex-mari Marc Anthony), la chanteuse, actrice et juge star de l'émission World of Dance s'unira bientôt avec son nouveau fiancé Alex Rodriguez (papa de Nastasha et Ella, âgées de 15 et 11 ans). Empêché par le coronavirus, leur mariage a malheureusement été reporté à une "date incertaine", comme elle l'a annoncé au cours d'une interview avec Ellen DeGeneres en avril 2020.