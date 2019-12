Jennifer Lopez : Le bateau de son ex, Marc Anthony, détruit dans un incendie

L'année 2019 de Marc Anthony connaît une triste fin ! Le bateau du chanteur et ex-mari de Jennifer Lopez a pris feu. Les pompiers sont intervenus, mais n'ont pas pu sauver le vaisseau de 36 mètres de long...

L'info est signée WSVN 7 News. Mercredi 18 décembre 2019, la chaîne basée en Floride a publié photos et vidéos d'un incendie survenu à la marina d'Island Gardens, dans le quartier de Watson Island, à Miami. Un bateau amarré a été ravagé par les flammes. Baptisé Andiamo, il appartient au chanteur Marc Anthony.

Le propriétaire n'était pas à bord du bateau. En revanche, plusieurs membres d'équipage (six ou sept, selon WSVN 7 News) s'y trouvaient et ont été évacués, sains et saufs. Plus de 45 pompiers de la ville de Miami et du comté de Miami-Dade sont intervenus pour reprendre le contrôle de la situation.