Marc Anthony (encore) fiancé : l'ex de Jennifer Lopez va épouser une ancienne Miss Univers de 23 ans

Par le passé, Marc Anthony a été fiancé quatre fois. Après avoir été engagé avec l'actrice Claudette Lali, il avait demandé la main de Miss Univers 1993 Dayanara Torres (dont il a divorcé en 2004) puis celle de Jennifer Lopez (dont il a divorcé en 2011) et enfin celle du mannequin Shannon De Lima (dont il a divorcé en février 2017). Il a eu six enfants : Ariana, 28 ans, et Chase, 26 ans (avec son ex-petite amie Debbie Rosado), Cristian, 21 ans, et Ryan, 18 ans, (avec Dayanara Torres) puis les jumeaux Emme et Maximilian, 14 ans (nés de son amour avec J-Lo).

Plusieurs internautes ont par ailleurs souligné une grande ressemblance entre la bague de fiançailles de Jennifer Lopez (voir diaporama) et celle de Nadia Ferreira (J-Lo s'est fiancée à Ben Affleck le 8 avril dernier). Alors, simple hasard ou réelle volonté de copier la bague de son ex ?