Jennifer Lopez fiancée à Ben Affleck : les détails de la demande en mariage... surprise !

Près de 20 ans après leurs premières fiançailles, le couple Ben Affleck et Jennifer Lopez a décidé de retenter l'aventure ! En effet, les deux tourtereaux qui se sont retrouvés en mai dernier filent le parfait amour. En témoignent des moments de complicité publics comme lorsque la chanteuse a reçu un prix aux iheartRadio Awards en mars dernier. Un peu moins d'un an après leurs retrouvailles, le couple a donc décidé de passer à l'étape supérieure. Une décision qui s'est faite quand la chanteuse était... dans son bain moussant.

Jennifer Lopez a eu la douce surprise de recevoir sa demande de fiançailles dans son bain. "Samedi soir pendant que j'étais dans mon endroit préféré sur terre (c'est à dire mon main moussant), mon bel amour m'a fait sa demande en mariage" a révélé la star sur On the JLo ce mardi. La chanteuse a reconnu qu'elle ne s'y attendait pas sur le moment. "J'ai juste vu ses yeux sourire et pleurer et en même temps j'essayais de comprendre que cela se reproduisait 20 ans après, a-t-elle expliqué avant de poursuivre sa description de la scène, j'étais littéralement sans voix et il a dit 'est ce que c'est oui' et j'ai répondu 'oui, bien sûr que c'est oui.'" Pour rappel, les deux amoureux avaient rompu leurs fiançailles au début des années 2000 sous la pression d'un environnement très pesant.

Jennifer Lopez, 52 ans a confié qu'elle avait pleuré devant la demande en mariage si romantique de son futur mari Ben Affleck. "Je souriais et d'énormes larmes coulaient sur mon visage, je me sentais incroyablement heureuse et épanouie. C'était simple mais c'était la chose la plus romantique que je pouvais imaginer : Juste un samedi soir à la maison, entre deux personnes qui se promettent d'être toujours là l'une pour l'autre. Deux personnes très chanceuses d'avoir une deuxième chance en amour" a déclaré la star.

Il ne reste plus qu'à leur souhaiter plus de réussite dans la dernière ligne droite qu'il y a 20 ans.