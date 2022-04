Ben Affleck et Jennifer Lopez à nouveau fiancés ! C'est officiel, la magnifique bague dévoilée

Bisous, câlins, embrassades passionnées, regards tendres et roucoulements publics,... Jennifer Lopez etBen Affleck sont amoureux comme au premier jour depuis leur réconciliation en mai dernier, dix-huit ans après leur rupture. Presque un an après leur retour de flamme, l'acteur et l'interprète du titre Ain't Your Mama ont décidé de passer un cap supplémentaire : ils sont fiancés ! Pour annoncer cette merveilleuse nouvelle, Jennifer Lopez a d'abord révélé, les larmes aux yeux, qu'elle avait quelque chose de très important à confier à ses fans via Twitter.

"J'ai donc une histoire vraiment excitante et spéciale à partager..." a-t-elle déclaré à ses followers. Elle a également ajouté un émoji représentant une bague en diamant à son compte Twitter.