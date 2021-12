Jennifer Lopez et Ben Affleck : sortie en famille avec leurs enfants, une tendre complicité

Le 4 décembre 2021, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont accordés une sortie au cinéma en amoureux avec leurs enfants. Accompagnés de Samuel Affleck (né le 27 février 2012, fruit de l'amour entre l'acteur et Jennifer Garner) mais aussi des jumeaux Emme et Max Muniz (nés de l'amour entre JLo et Marc Anthony le 22 février 2008), les Bennifer sont apparus bras dessus, bras dessous, toujours aussi proches et fusionnels à Westwood Village. L'occasion de voir également que les enfants des acteurs s'entendent à merveille, en témoigne les nombreux fous rires échangés lors de cette balade en famille.

17 ans après leur rupture fracassante, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont décidé de se laisser une nouvelle chance en avril 2021. Interviewé par le Wall Street Journal le 1er décembre 2021, l'acteur - qui est apparu dans le clip Jenny From The Block de sa chérie - a confié à propos de sa réconciliation avec Jlo : "Je peux dire que c'est définitivement beau pour moi. Ma vie reflète maintenant non seulement la personne que je veux être, mais la personne que je me sens vraiment être - ce qui n'est pas parfait, mais quelqu'un qui essaie très fort et se soucie beaucoup d'être honnête et authentique et responsable."

Interrogé sur un potentiel futur mariage avec l'ex de P. Diddy, il a répondu : "La chose la plus importante est d'être un bon père. La deuxième chose la plus importante est d'être un bon homme. Et une bonne personne. Et, ostensiblement, vous savez, un bon mari. Avec un peu de chance..."

Pour rappel, Ben Affleck est père de trois enfants avec Jennifer Garner : Violet Ann née le 1er décembre 2005, Seraphina Rose Elisabeth née le 6 janvier 2009 et Samuel né en 2012. De son côté, Jennifer Lopez est maman des jumeaux Max et Emme nés le 22 février 2008. L'acteur et la chanteuse s'étaient rencontrés pour la première fois sur le tournage du film Amours troubles et avaient commencé une relation en juillet 2002. Trois mois plus tard ils s'étaient mariés mais avaient rompu en janvier 2004.