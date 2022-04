Diaporama Ben Affleck et Jennifer Lopez à nouveau fiancés ! C'est officiel, la magnifique bague dévoilée

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck se sont arrêtés pour s'embrasser lors d'une balade en amoureux à New York, le 26 septembre 2021.

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck sortent de l'hôtel Mandarin à New York, le 10 octobre 2021.

12 / 15

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck se tiennent la main et s'embrassent amoureusement lors d'une promenade dans le Madison Square Park de New York City, New York, Etats-Unis, le 27 septembre 2021. JLo est à New York pour se produire au Global Citizens Concert.