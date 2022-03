Jennifer Lopez et Ben Affleck : Apparition remarquée avec leurs enfants Emme et Samuel

L'acteurBen Affleck est un soutien inconditionnel pour sa compagne Jennifer Lopez. Il l'a prouvé en emmenant son fils Samuel et la fille de J-Lo, Emme voir la chanteuse recevoir l'Icon Award 2022 aux iheartRadio Awards cette semaine.

En effet, l'acteur de 49 ans était accompagné de son fils de 10 et de sa belle-fille de 14 ans ce mardi soir au Shrine Auditorium de Los Angeles. La petite famille a regardé et encouragé l'artiste de 52 ans, qui portait une sublime robe verte sur la scène, pendant que lui était remis la récompense (voir diaporama). Sur scène, c'est LL Cool J qui a donné la récompense à J-Lo, alors que les deux artistes avaient collaboré sur les chansons All I have et Control Myself. La star a ensuite déclaré à l'intention de ses fans : "Je suis tellement, tellement contente. J'aurais aimé vous dire que cette récompense est la plus importante pour moi mais ce n'est pas vrai. Et ne pensez pas que je n'aime pas cette chose brillante et scintillante parce que je l'aime ! Je ne peux pas mentir, j'en suis heureuse, mais ce n'est pas pour ça que je fais ce métier. Ce n'est pas ce qui compte le plus. Je le fais vraiment pour vous."