Ben Affleck et Jennifer Lopez : Les photos de leur nid d'amour... à 50 millions de dollars !

Tout roule pour Jennifer Lopez et Ben Affleck ! Après des retrouvailles en grande pompe en 2021, le couple vient de devenir acquéreur d'une somptueuse demeure dans le célèbre quartier de Bel Air à Los Angeles. Un investissement conséquent qui intervient près de 20 ans après la rupture de leur fiançailles...

Quoi de mieux qu'une demeure hors-norme pour un couple hors-norme ? C'est ce qu'on pense immédiatement quand on voit la maison colossale que le couple star d'Hollywood s'est offert pour la coquette somme de 50 millions de dollars, soit 46 millions d'euros. Les deux tourtereaux pourront profiter d'une allée fermée et sécurisée, d'un grand parking, d'une piscine à débordement, et d'une vue imprenable sur la ville. En plus, le couple pourra faire profiter ses proches de cette sublime propriété de 1800 mètres carrés comprenant dix chambres et dix-sept salles de bains. La demeure propose un confort sans limites avec un home cinéma, plusieurs grands salons, une cuisine ouverte, un espace de restauration et deux autres cuisines pour le personnel ainsi qu'une maison d'hôtes.

Pour rappel, les deux stars avaient été fiancées une première fois au début des années 2000. Au coeur d'un véritable tourbillon médiatique, ils avaient décidé de rompre alors que le mariage était en préparation. Ben Affleck avait expliqué au Howard Stern Show que l'environnement avait été une des grandes raisons de la fin du couple : "Je dirais que c'est environ 50% (de ce qui a détruit notre relation). L'idée que les gens vous détestent et qu'ils vous détestent ensemble et que le fait d'être ensemble est un poison, laid et toxique, dont aucun de nous ne veut faire partie. Qui voudrait les inviter à dîner ? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble ?"

Jennifer Lopez avait retrouvé l'amour avec Marc Anthony avec qui elle a eu des jumeaux, Max et Emme. Quant à Ben Affleck, il a vécu un mariage mouvementé avec la belle Jennifer Garner qui lui a donné trois enfants, Violet, Seraphina et Samuel.