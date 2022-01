Ben Affleck et Jennifer Lopez : Pourquoi avaient-ils annulé leur mariage en plein préparatifs ?

2021 a réservé des surprises dont on ne pouvait pas se douter. Le retour du couple Affleck -Lopez, 17 ans après la rupture, en est une. Mais que s'était-il réellement passé à l'époque ?

En 2003, l'acteur montant Ben Affleck, et la pop star Jennifer Lopez à la silhouette de rêve, formaient l'un des couples les plus populaires du monde. Rencontrés sur le tournage d'Amours troubles de Martin Brest, les deux tourtereaux avaient même prévu leur mariage pour le 14 septembre de la même année dans un véritable tourbillon médiatique. Cette pression constante pousse le couple à envisager divers stratagèmes assez loufoques pour gagner en intimité. Finalement, la veille du mariage, le couple annonçait son report : "Étant donné l'attention excessive des médias entourant notre mariage nous avons décidé de le reporter. Quand nous nous sommes vus sérieusement envisager d'embaucher trois différentes 'fausses mariées' à trois endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose clochait." Le mariage n'a jamais eu lieu. Pire, 3 mois plus tard le couple décidait de se séparer.

Invité au micro de The Howard Stern Show, Ben Affleck est revenu sur les événements de l'époque et plus particulièrement sur le rôle d'une poignée de médias dans l'échec de son mariage : "Je dirais que c'est environ 50% (de ce qui a détruit notre relation). L'idée que les gens vous détestent et qu'ils vous détestent ensemble et que le fait d'être ensemble est un poison, laid et toxique, dont aucun de nous ne veut faire partie. Qui voudrait les inviter à dîner ? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble ?"

Amer, Ben Affleck n'a pas caché la rancoeur qu'il a ressenti à l'époque : "J'ai été sacrément blessé et en colère et je me suis senti comme un idiot". Deux ans plus tard, l'acteur de Gone Girl a rencontré Jennifer Garner, la mère de ses enfants, dont il divorcera en 2017. L'acteur a confié avoir souffert de problèmes d'alcoolisme au moment de son divorce. Aujourd'hui, il semble bien être sorti de ses déboires tant il apparaît amoureux au côté de Jennifer Lopez.