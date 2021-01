Jennifer Lopez : Maillot string et silhouette de rêve à la plage à 51 ans

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont quitté les îles Turquoises. Rentré brièvement chez eux, à Miami, le couple s'est ensuite rendu à Washington pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis Joe Biden et de la première vice-présidente du pays, Kamala Harris.

Toute de Chanel vêtue, une JLo angélique en tenue blanche a interprété la chanson This Land Is Your Land de Woody Guthrie, devant la poignée d'invités de l'événement. Lady Gaga, venue chanter l'hymne national américain, ainsi que Katy Perry, Demi Lovato et John Legend, invités d'une émission spéciale filmée en direct du Lincoln Memorial, étaient également de la partie.