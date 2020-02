Jennifer Lopez en bikini : Naomi Campbell et la mère de Justin Bieber l'adorent

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Jennifer Lopez s'y lance, soutenue par plus d'une centaines de millions de followers. La bombe latine les régale avec un nouveau selfie en bikini, dévoilant sa superbe plastique athlétique...

Jennifer Lopez compte près de 115 millions d'abonnés Instagram. 115 millions d'internautes qu'elle a invités dans sa salle de bain, en publiant un selfie pris face à un miroir. La superstar de 50 ans, "relaxée et rechargée" comme écrit en légende, porte un charmant maillot deux pièces blanc, révélant ses jolies formes et sa musculature.

En commentaire, les followers de JLo s'extasient. "C'est comme ça, hein ?", lui demande Lenny Kravitz. "Je vais peut-être devoir te bloquer", ajoute le présentateur télé et ancien joueur de football américain Michael Strahan. "Magnifique", renchérit Naomi Campbell. Même la maman de Justin Bieber, Patti Mallette (44 ans), n'a pas pu se retenir : "Je n'en peux plus (...) ! Tu nous donnes de l'espoir !! Bien joué, mama. Je dois m'y mettre !!"