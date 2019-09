Jennifer Lopez : Avec son nouveau maillot, elle éblouit Saint-Tropez

Jennifer Lopez est une bombe. À 50 ans, la bomba latina a un corps digne d'une jeune fille dans la fleur de l'âge. Arrivée à Saint-Tropez le 2 septembre 2019 pour célébrer l'anniversaire du basketteur Magic Johnson, J.Lo en a profité pour exhiber fièrement son nouveau maillot de bain. Fière, sûre d'elle et de ses charmes, la chanteuse porte un maillot blanc une-pièce avec pour inscription : Forever Young. Sur son yacht au large de la french riviera, l'interprète de Ain't It Funny pose telle une vraie pro ! Ses petites astuces pour un corps parfait sur les photographies ? Un pied en demi-pointe pour bien affiner et galber ses jambes musclées. Autre détail, le regard au loin, toujours efficace sur les clichés.

Disponible sur le site Vix Paula Hermanny, ce maillot est au prix de 238,39 euros. C'est une création spéciale en collaboration avec Nikki Beach, la plage où était organisé l'anniversaire de Magic Johnson. Pour faire la promotion de ce maillot, la marque ne pouvait pas mieux choisir comme ambassadrice que Jennifer Lopez. Classe, sexy et surtout comme le dit leur slogan, éternellement jeune !

En compagnie de son chéri, l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez, Jennifer a ensuite profité de son yacht et du soleil. Très amoureux, le couple forme désormais une famille recomposée. L'interprète de I'm Real a deux enfants, Max et Emme (11 ans), nés de son union avec Marc Anthony. De son côté, Alex Rodriguez est papa de deux filles, Natasha (14 ans) et Ella (11 ans), nées de son mariage avec Cynthia Scurtis.