Jennifer Lopez : Un anniversaire inoubliable pour son fiancé Alex Rodriguez

Entre Jennifer Lopez (50 ans) et Alex Rodriguez (44 ans), c'est clairement l'amour fou ! Après avoir passé une fête inoubliable pour ses 50 ans (organisée par son chéri), J-Lo a voulu lui rendre la pareille pour son anniversaire à lui, qui se déroulait quelques jours plus tard. Le 27 juillet 2019, l'interprète de Ain't it funny a tout fait pour que son futur mari célèbre ses 44 ans de manière inoubliable.

Papa de deux filles (Natasha, 14 ans et Ella, 10 ans), Alex a eu droit à un medley de Jennifer sur scène en son honneur dans un club de Coral Gables en Floride, près de Miami. Fidèle à sa réputation, elle lui a ensuite offert une danse (très) sexy. Quelques instants plus tard, la maman des jumeaux Max et Emme (11 ans) a amené l'ancienne star des Yankees devant son gigantesque gâteau entièrement décoré en son honneur. À quatre étages, cette "petite" gourmandise portait le nom d'A-Rod inscrit en cristaux Svarowski et était composé de sucreries représentant son ancien maillot de baseball, une batte et une balle.

Sur Instagram, Alex écrit : "Merci à tous pour les bons et chaleureux voeux d'anniversaire d'aujourd'hui. Je suis tellement chanceux et reconnaissant de ma position dans la vie. Je remercie le bon Dieu pour mes bénédictions, aujourd'hui et tous les jours. Il est important que chacun prenne une minute pour se célébrer, pas seulement le jour de son anniversaire. Nous faisons tous des erreurs dans la vie. Continuez à vous relever. Continuez à avancer. N'abandonnez jamais. Les miracles se produisent. J'y pense tous les jours."

Quelques jours plus tôt, Jennifer Lopez avait célébré ses 50 ans (le 24 juillet). Elle avait été gâtée par son futur époux avec un modeste cadeau dont la valeur avoisine les 140 000 dollars : pour marquer le coup, son fiancé lui a en effet offert une magnifique Porsche 911. Rouge sans doute pour faire écho au caractère de feu de Jenny from the Block. Rien à dire, J-Lo a un futur mari au top !