Magic Johnson : 60e anniversaire grandiose à Saint-Tropez, avec Jennifer Lopez

Parmi les autres nombreux invités, les acteurs américains Samuel L. Jackson et Chris Tucker ou encore le basketteur Dwyane Wade et son épouse, Gabrielle Union. "Les amis, amusez-vous ! Il y a du homard et du bon vin. Merci pour votre présence pour cette occasion spéciale", leur a notamment lancé Magic Johnson pendant sa première fête.

Ses 60 ans et ceux de sa femme Cookie ont ensuite été célébrés lors d'une soirée organisée le mardi 3 septembre, sponsorisée par la marque de cognac d'Ussé, dont le rappeur Jay-Z est le propriétaire. "Ce soir était la meilleure fête old school à laquelle je sois jamais allé. 300 de nos plus proches amis se sont retrouvés sur la piste de danse toute la nuit et ne se sont jamais assis. Un merci spécial à Stephen A. Smith et Michael Wilbon pour s'être joints à moi pour la célébration de mon anniversaire. Je les apprécie tous les deux avec la saison de NFL qui approche", a commenté Magic Johnson sur Instagram. La star des Lakers a publié plusieurs photos et vidéos. Tina Knowles/ Lawson était une nouvelle fois de la partie.