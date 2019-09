Jennifer Lopez : Son fiancé a filmé et partagé un de ses strip-teases

Dans ce nouveau film, la chanteuse et comédienne se glisse dans la peau d'une strip-teaseuse. Un rôle pour lequel elle a suivi des cours, pour le plus grand plaisir de son fiancé : "Je n'ai pas attendu de tourner Queens pour faire craquer Alex ! Mais j'ai appris quelques trucs à ces cours... Et mon homme a voulu que je lui montre mes nouveaux acquis, a-t-elle affirmé. Un soir, j'ai enfilé un microshort et j'ai commencé à me déhancher devant lui. Et puis, je me suis aperçue qu'Alex était en train de filmer avec son smartphone. Et en plus, il a posté la vidéo ! De toute évidence, il avait vraiment pris plaisir à me voir danser devant lui. Je l'avais émoustillé !"