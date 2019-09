Jennifer Lopez trébuche et fait face à des activistes survoltés à Toronto

Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Lizza, Cardi B et Lili Reinhart se donnent la réplique dans le biopic Queens, dont la sortie française est prévue le 16 octobre 2019. Le film, inspiré d'une histoire vraie, met en scène des stripteaseuses qui se lient d'amitié et décident de conjuguer leurs talents pour arnaquer et prendre leur revanche sur leurs riches clients de Wall Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais argent et vie facile les poussent à prendre de plus en plus de risques...