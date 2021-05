Jennifer Lopez et Ben Affleck à nouveau en couple : le rapprochement se confirme

Jennifer Lopez et Ben Affleck enchaînent les voyages ! Avant de se retrouver en Floride, ils s'étaient envolés en jet privé pour Big Sky, dans le comté de Madison et l'État du Montana. L'interprète du super-héros Batman a invité JLo dans sa résidence au Yellowstone Club, signe d'un rapprochement indéniable avec les deux ex.

Ben Affleck et Jennifer Lopez s'étaient fiancés en novembre 2002. Quelques mois plus tôt, l'actrice et chanteuse divorçait de son deuxième mari, le danseur Criss Judd. Sa première relation avec Ben Affleck a pris fin avant qu'ils ne se marient. Le comédien a annulé la cérémonie trois jours avant le jour J, en septembre 2003, à cause de l'engouement médiatique autour de l'heureux événement. Jennifer et Ben ont ensuite rompu au début de l'année 2004.

Après leur rupture, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont restés amis. Leur amitié prend un virage amoureux depuis la rupture de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. Ben Affleck et JLo communiquaient par mails pendant qu'elle tournait le film Shotgun Wedding, en République Dominicaine. À son retour à Los Angeles, l'ex-compagnon de l'actrice Ana de Armas et ex-mari de Jennifer Garner lui aurait rendu visite à son domicile à plusieurs reprises.