Jennifer Lopez : L'un de ses ex-maris va être papa pour la 7e fois à 54 ans !

Moins d'un an après l'officialisation de leur relation Nadia Ferreira et Marc Anthony se sont très rapidement mariés, une cérémonie qui s'est déroulée à Miami il y a quelques semaines. Ces nouvelles étapes dans la vie des deux stars ont de quoi réjouir leurs proches, comme la famille Beckham. Elle était présente à leur et a partagé ses voeux de bonheur après l'annonce de la grossesse de Nadia Ferreira. Après trois mariages et six enfants, le chanteur Marc Anthony devient papa pour la septième fois mais n'a pour le moment pas encore indiqué ni le sexe du bébé.