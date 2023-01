Jennifer Lopez : Son ex Marc Anthony s'est remarié à une sublime et jeune Miss, cérémonie remplie de stars

Tandis que Jennifer Lopez faisait récemment sensation en tant que mariée lors de la première du film Shotgun Wedding, son ex-mari Marc Anthony a également dit oui, mais pour de vrai, (et pour la quatrième fois) en ce début d'année.

Marc Anthony et Nadia Ferreira c'est pour la vie ! Après trois mariages, l'ex-époux de Jennifer Lopez s'est uni au mannequin de 23 ans dans le somptueux musée d'art contemporain, Perez Museum. Si le nom de Nadia Ferreira ne vous dit peut-être pas grand-chose, son visage vous est peut-être plus familier puisque le sublime mannequin originaire du Paraguay n'est autre que la première dauphine de Miss Univers 2021. Visiblement être avec une femme convoitée n'est plus un problème pour Marc Anthony, alors que cela l'avait été avec Jennifer Lopez. Après sept ans d'amour avec la bomba latina, il avait demandé le divorce en 2011, soit trois ans après la naissance de leur jumeaux, Max et Emma, parce qu'il ne supportait plus que sa femme soit devenue un objet de désir pour beaucoup d'hommes à Hollywood.

Malgré un divorce difficile Jennifer Lopez, les deux artistes sont à nouveau en bons termes et ont chacun trouvé l'amour. Comme Jennifer Lopez en août 2022, Marc Anthony a célébré son amour avec Nadia Ferreira dans un mariage intimiste avec des invités de qualité.

Un défilé de stars à Miami

Ont répondu à l'appel, d'autres stars latines : Daddy Yankee, Romeo Santos, Maluma, Salma Hayek mais également la star du football David Beckham qui a fait le déplacement en compagnie de sa femme Victoria, leur fils Cruz et leur fille Harper. C'est un véritable défilé de costumes-cravates que l'on a pu voir au musée contemporain mais les célébrités présentent n'ont malgré tout pas fait de l'ombre à la star de la journée, Nadia Ferreira, qui portait une robe à dentelle signée Galia Lahav selon DailyMail. Malgré la présence de nombreuses icônes latines, celle qui est considérée comme l'artiste la plus influente de tous les temps, Jennifer Lopez, a brillé par son absence, et on peut aisément le comprendre.