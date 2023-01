Jennifer Lopez : Mariée renversante en robe transparente, Ben Aflleck en retrait pour la laisser briller

Jennifer Lopez n'était évidemment pas la seule star de la soirée. Elle était accompagnée de Josh Duhamel, son partenaire à l'écran, mais également de Jason Moore, réalisateur de Shotgun Wedding. Jennifer Coolidge, D'arcy Carden, Lenny Kravitz, Cheech Marin ou encore Steve Coulter étaient aussi présents pour dévoiler en avant-première la comédie au public.

Seal en compagnie de sa fille Leni

L'idée de cette soirée a visiblement beaucoup plus à Seal. Le chanteur de 59 ans était même venu accompagné de sa grande fille Leni, fille d'Heidi Klum et Flavio Briatore, qu'il avait adoptée quelque temps après sa naissance. La jeune femme de 18 ans a tout pris de sa maman. Très élégante dans une mini robe noire, Leni a mis tout le monde d'accord et prouvé à sa maman que la relève était bien assurée sur les podiums. Comme quoi, malgré leur divorce chaotique, Heidi Klum et Seal ont su faire la part des choses et préservé leurs enfants.