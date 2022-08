Mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck : la chanteuse dévoile ses 3 robes en photos, l'une d'elles très sexy !

Pour ce grand jour, Jennifer Lopez n'a pas porté une seule sublime robe Ralph Lauren comme on a déjà pu le voir mais trois ! Elle a décidé de collaborer avec le créateur né dans le Bronx - comme elle - pour l'ensemble des tenues, pour briller au côté de son époux et partenaire dans le film Gigli. La fête, qui a suivi un mariage intime à Las Vegas le mois dernier, a rassemblé une foule d'amis et de membres de la famille de Jennifer et Ben Affleck dans leur maison à Riceboro (état de Géorgie), sur Hampton Island.

L'époustouflante Jennifer Lopez s'est rendue vers l'autel avec une robe Ralph Lauren faite à la maison qui fait écho à la création historique de la maison, moulante et fermée jusqu'au cou, accompagnée d'un voile d'une longueur vertigineuse avec une traîne vaporeuse. "Des robes de rêve... Merci Ralph Lauren", a déclaré l'actrice et chanteuse via sa newsletter.

Puis, la star a ensuite opté pour une robe moulante avec un décolleté fait de perles, le bas de la tenue étant lui fait de soie et brodé de cristaux Swarovski, pour laquelle 30 artisans ont travaillé près de 700 heures ! Enfin, la troisième création l'a transformée en sirène blanche avec également une capuche délicate en voile. Elle laissait à nu une partie de son décolleté et de son dos, tous deux ornés de cristaux Swarovski.