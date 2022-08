Ben Affleck épuisé après son fastueux mariage avec Jennifer Lopez : l'acteur aperçu en totale perdition...

Lune de miel qu'ils avaient partagée avec leurs quatre aînés et pendant laquelle... Ben Affleck s'était déjà endormi, une image qui avait fait le tour du monde. L'accumulation de moments de bonheur avec sa femme, sûrement : depuis leurs retrouvailles en 2020, Ben Affleck et Jennifer Lopez ne se lâchent plus et semblent plus amoureux que jamais.

Après avoir failli se marier au début des années 2000 puis s'être brutalement séparés en raison de la médiatisation de leur couple, ils semblent aujourd'hui très apaisés et profitent d'un bonheur en famille. Et entre amis : si peu de VIP avaient fait le déplacement pour leur mariage (pas même le frère de l'acteur, Casey Affleck, ou la mère de ses enfants, Jennifer Garner), Matt Damon, son meilleur ami, était bien là avec sa femme Luciana et ses quatre filles Alexia (24 ans), Isabella (16 ans), Gia (14 ans) et Stella (12 ans).

Et c'est tous ensemble qu'ils ont embarqué dans trois jets privés : l'un réservé à la famille Damon, justement, le deuxième aux enfants de Ben Affleck, qu'il a aidé à embarquer et le dernier aux jeunes mariés qui vont pouvoir enfin reprendre leur vie. L'acteur est notamment attendu dans peu de temps dans le nouveau volet de la série Aquaman.