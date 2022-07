Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés : J-Lo a changé de nom !

La romance entre Jennifer Lopez (52 ans) et Ben Affleck (49 ans) se poursuit de plus belle avec un mariage ! Les deux stars se sont mariées dans le Nevada, vingt ans exactement après leur première rencontre, selon des documents judiciaires publiés samedi et consultés par l'AFP. Benjamin Geza Affleck a épousé Jennifer Lopez, selon la licence de mariage du comté de Clark, qui inclut la ville de Las Vegas. D'après le document judiciaire, l'interprète de Love don't cost a thing a choisi de prendre le patronyme de son mari, et sera donc pour l'état civil Jennifer Affleck.

La chanteuse, actrice et femme d'affaires, avec une ligne de cosmétiques et de parfums portant son nom, avait annoncé en avril ses fiançailles avec l'acteur dans une très courte vidéo. Visiblement émue, on la voyait admirer une bague sertie d'une pierre verte. Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage du film qualifié de navet, Gigli, entamant une relation très médiatisée. Leur mariage, prévu pour 2003, avait été repoussé, avant qu'ils n'annoncent leur séparation en 2004.

Les deux stars avaient enflammé la toile l'an dernier en redonnant une chance à leur couple, surnommé "Bennifer" (la contraction de leurs prénoms) au début des années 2000. "C'est une belle histoire d'amour que nous ayons pu avoir une deuxième chance", avait commenté l'interprète de Jenny From The Block, dans un entretien accordé en février au magazine People. Le couple est devenu "inséparable" depuis qu'il s'est reformé et aurait acheté une maison ensemble à Beverly Hills, selon le site spécialisé TMZ.

Jennifer Lopez a déjà été mariée trois fois, notamment avec le chanteur, star d'Amérique latine, Marc Anthony en 2004 avec qui elle a eu des jumeaux né le 22 février 2008, Max et Emme. Le couple a divorcé en juillet 2011. De février 1997 à janvier 1998, elle a été mariée à Ojani Noa, un serveur cubain, avant d'être en couple avec le rappeur, P. Diddy, d'août 1999 à février 2001. Peu après leur rupture, J-Lo a commencé à fréquenter Cris Judd, un chorégraphe, qu'elle a épousé le 29 septembre 2001, au bout de sept mois de relation mais après s'être séparés en mai 2002, ils divorcent en janvier 2003.



De son côté, le réalisateur d'Argo, héros de Gone Girl et l'un des Batman du cinéma a été précédemment marié de 2005 à 2017 à la comédienne Jennifer Garner, avec qui il a eu trois enfants : Violet, née le 1er décembre 2005 ; le 6 janvier 2009 naît une seconde fille, Seraphina ; puis le 27 février 2012, le couple a accueilli son troisième enfant, Samuel.