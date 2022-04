Jennifer Lopez fiancée à Ben Affleck : Le prix hallucinant de sa bague "incroyablement rare"

Couleur très originale pour une bague de fiançailles, le vert est également très symbolique pour l'interprète du titre If You Had My Love. "Je dis toujours que la couleur verte est ma couleur porte-bonheur", avait-elle ainsi confié dans l'une des newsletters de son site. "Peut-être vous souvenez-vous d'une certaine robe verte (voir diaporama). J'ai réalisé qu'il y a de nombreux moments dans ma vie où des choses incroyables se sont produites lorsque je portais du vert."

Dans la même newsletter, elle confiait d'ailleurs que son animal porte-bonheur était le colibri, dont le plumage est vert. "J'ai réalisé que beaucoup de gens disent qu'ils symbolisent l'amour, expliquait-elle. Alors quand j'ai l'impression que, où que j'aille, ils me suivent... Chaque fois que je suis dans un moment de doute et de confusion, l'un d'eux apparaît comme par magie près de ma fenêtre, me rappelant que l'univers nous parle toujours si nous sommes ouverts aux signes", at-t-elle confié.

Page Six rappelle également que le dernier fiancé de J.Lo, Alex Rodriguez, lui avait demandé sa main avec une bague en diamant émeraude de 16 carats, d'une valeur de 1,8 million de dollars. Un petit joueur face à l'audacieux Ben Affleck ?