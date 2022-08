Diaporama : Ben Affleck épuisé après son fastueux mariage avec Jennifer Lopez : l'acteur aperçu en totale perdition...

1 / 29 Ben Affleck épuisé après son fastueux mariage avec Jennifer Lopez : l'acteur aperçu en totale perdition...

2 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris.

3 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





4 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





5 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





6 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





7 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





8 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





9 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris le 26 juillet 2022.

10 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





11 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





12 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez, accompagnés de leurs enfants respectifs Seraphina et Emme, rentrent à l'hôtel de Crillon après un passage à la parfumerie "Sephora" sur les Champs-Elysées à Paris, le 25 juillet 2022.

13 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





14 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





15 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





16 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez, accompagnés de leurs enfants respectifs Seraphina et Emme, rentrent à l'hôtel de Crillon après un passage à la parfumerie "Sephora" sur les Champs-Elysées à Paris, le 25 juillet 2022.

17 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





18 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez, tendrement enlacés, choisissent des jeux vidéos pour leurs enfants à la boutique "Micromania" à Paris, pendant leur lune de miel, le 25 juillet 2022.

19 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





20 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez, tendrement enlacés, choisissent des jeux vidéos pour leurs enfants à la boutique "Micromania" à Paris, pendant leur lune de miel, le 25 juillet 2022.

21 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





22 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





23 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





24 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





25 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





26 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022





27 / 29 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez), accompagnés de leurs enfants respectifs Seraphina et Emme, rentrent à l'hôtel de Crillon après un passage à la parfumerie "Sephora" sur les Champs-Elysées à Paris, le 25 juillet 2022.

28 / 29 Ben Affleck et ses enfants à l'aéroport privé de Savannah, au lendemain de son mariage avec Jennifer Lopez. Le couple a célébré leur mariage, dans le domaine de Riceboro de l'acteur, entouré de leurs amis et de leur famille. Le 21 août 2022