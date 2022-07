Jennifer Lopez et Ben Affleck, lune de miel avec les kids : Violet dévoile enfin son visage, Samuel grand absent

Le séjour de rêve 100% frenchie se poursuit. Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui se sont mariés le 16 juillet 2022 à Las Vegas, ont traversé le globe pour passer ensemble une lune de miel extraordinaire dans la ville de Paris. Après avoir été aperçus en pleine séance shopping chez Séphora, Hermès ou encore le magasin de jeux-vidéo Micromania, après s'être régalés de gastronomie française Chez Loulou ou encore au restaurant Aux Prés, de Cyril Lignac, les deux comédiens sont allés visiter un haut lieu de culture de notre capitale - ou, en tout cas, ils sont passés devant !

C'est auprès de la pyramide du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris, que Jennifer Lopez et Ben Affleck, a.k.a les Bennifer, ont été photographiés main dans la main, le mardi 26 juillet 2022. Bien entendu, les amoureux n'étaient pas seuls puisqu'ils ont fait le curieux choix de passer leur lune de miel, non pas en tête à tête, entourés de romance, mais avec leurs enfants. Sont donc présents, actuellement en France, Emme et Maximilian, les enfants jumeaux de 14 ans que Jennifer a eus avec Marc Anthony en 2008, ainsi que Violet - qui a finalement ôté son masque, et prouvé qu'elle est définitivement le sosie de maman ! - et Seraphina, 15 et 13 ans, fruits des amours passés entre Ben et Jennifer Garner. Manque seulement à l'appel son fils Samuel, 10 ans.

Décidément, la famille passe un moment incroyable en nos frontières. Outre la visite du Louvre, Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui logent dans le luxueux hôtel de Crillon, sont allés au Café Marly, face à la cour du musée. C'est également à Paris que la chanteuse a célébré son anniversaire, 53 ans déjà, le 24 juillet dernier. Couple le plus glamour des années 2000, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été inséparables pendant deux ans et se sont même fiancés, par le passé, avant de prendre des chemins différents. Séparés en 2004, ils ont finalement concrétisé leurs voeux d'amour et d'éternité, 17 ans plus tard. Comme quoi, l'espoir est toujours permis...