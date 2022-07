Jennifer Lopez et Ben Affleck : câlins chez Micromania, devant Max le fils de J-Lo sosie de son célèbre papa

La lune de miel de Jennifer Lopez et Ben Affleck se poursuit à Paris. Mariés depuis le 16 juillet 2022, les tourtereaux parcourent la ville de l'amour, toujours accompagnés par leurs enfants respectifs : Violet et Seraphina, fruits des amours de l'acteur avec Jennifer Garner, ainsi que Max et Emme, les jumeaux de J-Lo et Marc Anthony. L'aînée Violet,sosie de sa mère, et déjà immense à seulement 15 ans, ne quitte pas son masque depuis quelques jours. Seraphina, 13 ans, fait sensation dans des looks boyish très affirmés et semble s'entendre à merveille avec sa demi-soeur Emme. Mais quid de Maximilian ?

Le seul garçon de cette fratrie recomposée semble quelque peu plus discret que ses soeurs. Ainsi, alors que sa jumelle Emme courait avec Seraphina pour rejoindre leur hôtel, le Crillon, ce lundi 25 juillet 2022, le fils de J-Lo est apparu bien plus calme, non loin du couple. À la sortie de l'illustre brasserie Lipp dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, Maximilian, qui portait une chemise à carreaux et une paire d'Airpods aux oreilles, affichait une réelle ressemblance avec son célèbre père. En effet, à 14 ans, l'adolescent est bien le fils de Marc Anthony. La famille recomposée s'est ensuite rendue chez Bertillon pour déguster une glace.

Une virée chez Micromania en famille

Il faut dire que la journée avait été une nouvelle fois bien remplie. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été photographiés devant l'hôtel Costes, chez Hermès, devant chez Sephora mais aussi dans une célèbre chaîne de magasins de jeux vidéo : Micromania. Le couple a été aperçu devant les rayons de jeux vidéo se faisant quelques câlins, non loin d'Emme, Max, Violet et Seraphina qui devaient de chercher quelques jeux. Depuis leur arrivée à Paris, J-Lo et Ben Affleck multiplient les sorties et les gestes tendres.

Les jeunes mariés ne sont pas près d'oublier leur lune de miel paradisiaque. Durant ce séjour où ils ont pu profiter des plus grands restaurants de la capitale, comme Chez Loulou ou encore Aux Prés, de Cyril Lignac, Jennifer Lopez et son nouvel époux ont aussi fêté comme il se doit l'anniversaire de la chanteuse, qui a eu 53 ans. Entourée des siens, notamment sa belle-fille Violet, dont elle a l'air si proche, elle a dû passer un très agréable moment