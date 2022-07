Ben Affleck marié à Jennifer Lopez : baisers torrides face à sa fille Violet, sosie de sa mère à 16 ans

C'est un mariage qui a fait rêver plus d'un fan. Le 16 juillet 2022, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés, à Las Vegas. Dix-huit ans après l'annulation de leurs premières fiançailles, le mariage a finalement été confirmé par des papiers officiels du tribunal dévoilés par TMZ et le Daily Mail. À 52 ans, J.Lo est ainsi devenue Jennifer Lopez, comme une autre avant elle : Jennifer Garner, ex-épouse de l'acteur. Et alors que Ben Affleck a emmené sa nouvelle femme à Paris, pour leur lune de miel, un sosie de son ex était présent à leur côté.

En effet, les jeunes mariés ont été aperçus au restaurant Le Matignon avec l'une des filles de Ben Affleck, Violet – ils ont aussi eu un fils, Samuel (10 ans). L'aînée des fruits de ses amours avec Jennifer Garner a bien grandi et ressemble trait pour trait avec l'héroïne d'Alias. À 16 ans, celle qui dépasse sa mère n'aurait pas été présente à la deuxième union de son père. Mais si certains assuraient que c'est parce que la grande soeur de Seraphina, 13 ans, était "extrêmement loyale envers sa mère", il semblerait que ce ne soit que de fausses rumeurs puisqu'elle était à leurs côtés à l'occasion de leur lune de miel.

Voyage à Paris pour son aînée Violet

Au restaurant Le Matignon, dans le triangle d'or parisien, Ben Affleck et Jennifer Lopez se laissaient même allés à quelques baisers passionnés devant l'adolescente. Et entre Violet et la mère de deux enfants, Emme et Max, le courant semble plutôt bien passé, pour preuve les discussions et sourires qu'elles ont semblé échanger lors de cette soirée. Pour faire plaisir à son aînée, Ben Affleck a probablement décidé de l'emmener avec eux afin de lui faire profiter de la magie de Paris.

Rentré à l'hôtel avec sa femme, l'acteur et réalisateur a été surpris fumant une cigarette. Au sujet de leur relation, Jennifer Lopez s'est félicitée de ce bonheur retrouvé auprès de People : "Je me sens tellement chanceuse, heureuse et fière d'être avec lui. C'est une merveilleuse histoire d'amour que d'avoir eu une seconde chance." "Je suis tellement fière de lui, de l'homme qu'il est devenu. (...) Voir la personne, l'être humain, l'homme, le père et le partenaire qu'il est aujourd'hui – il est tellement tout ce que je savais qu'il était et voulait être", a-t-elle fait savoir.