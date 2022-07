Ben Affleck marié à J.Lo : pourquoi son mariage avec Jennifer Garner n'a pas fonctionné ?

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont bien la preuve que l'amour est l'une des plus belles choses au monde. Dix-huit ans après ce que tout le monde pensait être la fin de leur histoire, l'acteur et la chanteuse se sont finalement mariés à Las Vegas samedi 16 juillet. Leur nouvelle vie d'époux, à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants, peut officiellement commencer. Espérons pour les tourtereaux que le comédien de Gone Girl ne retombe pas dans ses travers.

Entre sa première idylle avec Jennifer Lopez et ce mariage surprise, Ben Affleck est tombé amoureux d'une autre : Jennifer Garner. Le cinéma avait à l'époque réuni les deux acteurs à plusieurs reprises, dans Pearl Harbor, Daredevil et Elektra avant leur mariage en 2005. Trois enfants sont nés de cette union : Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans. Malgré la famille parfaite qu'ils forment en apparence avec leurs trois têtes blondes, le couple finit par voler en éclats dans la plus grande des discrétions.

Ben Affleck souffre d'alcoolisme. Une maladie qu'il avait déjà tenté de soigner en entrant en cure de désintoxication au début des années 2000. S'il avait trouvé un équilibre et un quotidien sain auprès de Jennifer Garner, les démons sont vite revenus, provoquant la chute du couple. L'acteur l'avait lui-même confié : il est en grande partie responsable de leur séparation. "J'ai bu normalement pendant très longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage allait mal. C'était en 2015, 2016. Et boire, évidemment, a créé plus de problèmes maritaux" confiait-il au New York Times.

Malgré un tour en cure de désintoxication, une thérapie de couple et l'envie de maintenir la famille à flot, Ben Affleck échoue dans sa lutte contre l'addiction : "Les personnes qui ont un comportement compulsif comme moi ressentent un inconfort permanent qu'ils essaient de faire disparaître. On essaie de se sentir mieux en mangeant, en buvant, en couchant, en jouant ou en faisant du shopping, peu importe. Mais ça finit par rendre la vie encore pire. Cela devient un cercle vicieux que vous ne pouvez pas briser. C'est du moins ce qui m'est arrivé." Un mal pour un bien. Ben Affleck est en bons termes avec son ex-femme et le plus heureux des hommes en tant qu'époux de Jennifer Lopez. Espérons pour lui qu'il ne retombe pas dans ses travers...